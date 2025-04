CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da sebze meyve haline yaptığı ziyaret sırasında bir esnafın elinde tepsi kebabı görünce esnafı durduracak içinde neden et olmadığını sordu.

"Eskiden Urfa'da bu tepsilerin içinde et olurdu, şimdi bakıyorum yok!" diyen vatandaşa bir yurttaş, "Eskiden et ucuzdu alıyorduk, çoluk çocuğumuza yediriyorduk, şimdi eti göremiyoruz" yanıtını verirken; Tanal da, "E peki göremiyor Urfa niye AKP'ye bu kadar çok destek veriyor?" dedi.

Tanal paylaşımında şunları kaydetti:

"TEPSİDE ARTIK ET YOK"

''Şanlıurfa’da geleneksel olarak fırına, içine et, biber, patlıcan ve domates konulan tepsi gönderilir. Bu tepsi, sofranın bereketiydi. Ancak bugün, İl Başkanımız Sayın Ferhat Karadağ ile birlikte Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali Kompleksi’ni ziyaret ettiğimizde, bu geleneğin nasıl yoksulluğa teslim olduğunu gördük. Tepside artık et yok! Sebze pahalı, meyve ulaşılmaz, et ise hayal olmuş. AKP’nin ekonomi politikaları; sofralardan eti, pazardan meyveyi, halkın cebinden son kuruşu aldı. Fakirin fukaranın elinde sadece tepsi kaldı.''