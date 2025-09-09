CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin, dün Sarıyer'deki parti binasına binlerce polis eşliğinde girdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, yeni binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğu duyurdu. Sarıyer'deki binanın da CHP lideri Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağı bildirildi.

30 KİŞİLİK LİSTE

Gürsel Tekin, bugün ise binaya sadece 30 kişinin girebilmesi için liste verdi. Milletvekilleri ile binada bulunan polisler arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dikkat çeken bir video paylaştı.

Tanal, CHP'nin Sarıyer'deki parti binasında polislerin kapalı alanda sigara içtiği anları cep telefonuyla kaydetti.

'CHP BİNALARI SİGARA ODASI DEĞİL'

Polislerin kanunu ihlal ettiğini savunan Tanal, "Polis, partimizin genel başkanımızın İstanbul’daki çalışma ofisinde binasında sigara içme cüreti göstermiştir. İkaz edilince de izmaritini kolilerin arasına fırlatıp üst kata yönelmiştir. Bu hadise, devletin hukukunu değil keyfiyetini yansıtmaktadır. CHP binaları sigara odası değil, milletin iradesinin merkezidir" ifadelerini kullandı.