Birçok ünlü isim, hayatlarının film olması durumunda kendilerine Serenay Sarıkaya'nın hayat vermesini dile getirmişti. Zerrin Özer, Kibrariye, Deniz Seki ve merhume şarkıcı Güllü, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Beni, Serenay canlandırsın" demişti.

Serenay Sarıkaya'ya bir çağrı da Mahmut Tuncer'den gelmişti. Tuncer geçen hafta katıldığı bir programda "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın.Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasında bulunmuştu.

Tuncer'in bu açıklaması sosyal medyada gündem olunca, bir kullanıcı da Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla türkücüye benzetti.

"İKNA OLDUM, OLACAĞIM"

Bu paylaşıma Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı. Oyuncu, o fotoğrafa "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.

Sarıkaya, şimdiye kadar rol aldığı filmlerde herhangi bir ünlüyü canlandırmadı.