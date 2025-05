Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde görev alan önemli yöneticilerden Mahmut Uslu, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda adaylığını açıkladı. Fenerbahçe'nin mutlaka kongreye gitmesi gerektiğinin altını çizen Mahmut Uslu şu ifadeleri kullandı;

'KENDİN AYRIL VE BÜYÜ'

"Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan, güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz. Başkanlığa adayım diyorum. Al İngilizce de söyleyeyim. 'I want to be president of Fenerbahçe.''

'GİTMESİNİZ İSTİYORUZ'

''Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz.''

'1 KERE ŞAMPİYON YAPSAN BUNLAR YAŞANMAZDI'

''2018'de verdiğini sözler... İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim, 1 tanesini yapamamışsın. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. Buranın şampiyonluk eksiği var.''

'OSIMHEN İÇİN NİYE GÖRÜŞMEDİN?'

''Napoli'ye o kadar oyuncu sattınız! Başkanlarıyla hiç mi diyaloğunuz yoktu da, Victor Osimhen için görüşmediniz? Bu işler böyledir. 'Ben Fransız kulübünün yakınıyım' falan diyorsun. Bizim yok. Öyle olmadığı halde bizi arayanlar, sevenler var.''

'BİRLİK OLMASAK AZİZ YILDIRIM HAPİSTEYDİ'

''Biz hiç muhalefet yapmadık. Aziz hiç yapmadı, Allah var. Ben bir kere konuştum, bana 'car car konuşuyor' dedin. Sonra sana çok ağır cevap verdim Ali Koç. 'Senle TV'ye çıkacağım, konuşacağım' dedin, çıkamadın yapamadın. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçe'de onlar bunlar demeyiz, biz birlikte savaştık. Biz birlikle meşum işleri çözdük, birlik olmasak Aziz Yıldırım hala hapisteydi. 100 sene hapis cezası istediler onlara.''

'KURŞUNU, SOPAYI BİZ YEDİK'

''Kurşunu biz yedik, sopayı biz yedik. Yapı diyorsunuz; Haluk Ulusoy'a rağmen 4 şampiyonluk kazandık. Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor, 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde. Onun için gitmen gerekiyor. Basın toplantısını, Fenerbahçelilerin birleşmesi için yapıyorum.''

'BEN DE İMZA VERECEĞİM'

“İmza kampanyası için müthiş katılım var. Ya kongre kararı alırsın ya da bu imzalar toplanır! İmza vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum ancak bir hafta içinde kongre kararı almazsa ben de imza vereceğim.''

'ŞU AN İLK KEZ DUYUYOR'

‘Başkanlıksa başkanlık’ lafımdan Aziz Yıldırım'ın haberi yok! İzliyorsa şu an ilk kez duyuyor. Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var. Bunu kaldırmazsak zaten başarılı olamayız. Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığını beceremedi."