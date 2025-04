Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından peş peşe açıklamalarla öfke püskürdü.

Aziz Yıldırım döneminde yönetim kurulunda yer alan Uslu, Kale Arkası'na konuştu. Yönetime istifa davetinde bulunan Mahmut Uslu "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir. Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi.

'ALAY ETTİLER, AYNISINI YAPIYORLAR'

Mahmut Uslu, daha sonra Telegol'e bağlanarak açıklamalarına devam etti. Mahmut Uslu, geçmiş projelere dikkat çekerek "İnsanlar yeter artık diyorlar. Şampiyonluk önemli değil, kulübü bitirdiler! Bizimle alay ettiler, stadyum büyümez diye şimdi adam bizim projeyi düşünüyor.

Alternatif bulunur. Bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Yeter artık kulübü bitirdiler. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık." ifadelerini kullandı. Mahmut Uslu, Beyaz TV'den gelen, "Aday olacak mısınız?" sorusuna ise "Her an Her şey olabilir." yanıtını verdi.