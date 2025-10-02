İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan bir metroda fren balatalarında çıkan yangın, Mahmutbey istasyonunda kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, sabah saatlerinde metro istasyona yanaştığı sırada dumanların yükselmesiyle fark edildi.
Metronun alt kısmında çıkan alevler nedeniyle seferler durduruldu ve yolcular istasyon görevlilerince tahliye edildi. Mahmutbey istasyonu, güvenlik önlemleri kapsamında geçici süre kapatıldı. İstasyondaki görevliler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Olay sonrası metro, ekiplerin çalışmalarıyla garaja çekildi. Yangının fren balatalarından kaynaklandığı tespit edildi.