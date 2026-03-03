İran’ın Minab kentindeki Şajareh Tayyebeh ilkokuluna yapılan saldırıda hayatını kaybeden 168 kız çocuğu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ülke genelinde yankı uyandıran cenaze törenlerinde, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi saldırıyı “sivillere yönelik ağır bir suç” olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Minab’daki törende, çocuklarını kaybeden aileler gözyaşları içinde tabutları omuzladı. Benzeri görülmemiş kalabalıkların eşliğinde, siyasetçiler, veliler ve vatandaşlar bir araya gelerek kayıplar için dua etti ve saldırıyı kınadı.

