Mahsun Kırmızıgül 6 Aralık 2024'te annesi Faike Bezencir'i kaybetti. Ardından üvey annesi Zühre Bazencir'in vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Kırmızıgül 13 Mart'ta da yakın dostu Serşat Erbilgin'in ölümüyle sarsıldı.
KALP ÇARPINTISI OLDU
Çok sevdiği iki sanatçı Edip Akbayram ve Volkan Konak'ın yaşamını yitirmesinden sonra Mahsun Kırmızıgül çarpıntısı olunca soluğu hastanede aldı.
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Bölümü'nde yapılan tetikler sonrası Kırmızıgül'ün sonuçlarının temiz çıktı.
"İÇİM YANIYOR"
Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçim yanıyor, peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağılıyor" ifadelerini kullanmıştı.