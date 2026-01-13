İran'da üçüncü haftasına giren hükümet karşıtı protestolarda eylemciler ülkenin dört bir yanında gösterilere devam ederken, hükümet yandaşlarını sokağa çağırdı. Binlerce rejim yanlısı İranlı, Tahran, Isfahan, Meşhed ve Şiraz gibi kentlerde sokaklara akın etti. 4 gündür internet ve telefon erişiminin kesildiği İran'da ölü sayısı katlanarak artıyor.

Yaşananlara dair sosyal medyada ünlü isimler de paylaşımlarda bulunuyor. Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül de X hesabından "Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah'ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır" açıklamasını yaptı. Ancak bu paylaşıma beklemediği kadar tepki aldı.

"BU ÜLKEDE FİLİSTİN DEYİP..."

Kırmızıgül gelen tepkilerden sonra ise sinirlendi ve şu sözlerle isyan etti:

"İran'la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca 'Filistin'le ilgili hiç yazmamış' demişler. Filistin'le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, bu ülkede Filistin, Gazze deyip arka planda Amerika'nın ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edenlere bakın. Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran'da da, Filistin'de de, Suriye'de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm. Benim vicdanım ve merhametim annemden bana kaldı. Siz o kinle, nefretle, yalanla ve riyayla dolu yüreklerinize bakın. Şunu da bilin: Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz."