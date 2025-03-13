Mahsun Kırmızıgül'ün iş insanı arkadaşı Serşat Erbilgin hayatını kaybetti.

"SON DÖRT AY HAYATIMIN EN ACI DÖNEMİ"

Kırmızıgül, üzüntüsünü Instagram hesabından şu ifadelerle dile getirdi:



"Son dört ay, hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken, çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım."

"Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak."

Mahsun Kırmızıgül 6 Aralık 2024'te de annesi Faike Bezencir'i kaybetmişti.