Cem YILDIRIM

Bu konuyla ilgili bir bölge müdürünün makam şoförünün kendisine mesaj gönderdiğini söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, makam aracının nasıl özel işlerde kullanıldığını açıkladı.

Şoför, her sabah müdürün kızını işe, oğlunu da havuza götürdüğünü yazdı ve “Eşinin verdiği halıları da yıkanması için bırakıp sonra da alıyorum” dedi. Makam araçlarının konfor aracı olarak kullanıldığını belirten Mühip Kanko, şunları söyledi:

KONFOR ARACI OLMUŞ

“Devletin aracı, çocuğun havuzu, eşin halısı, hastane randevusu, restoran buluşması için kullanılıyor. Vatandaş bir litre mazotun hesabını yaparken kamu araçları özel şoförlü aile servisi oldu ama memura, emekliye, asgari ücretliye kemer sıkın diyorlar. Makam araçları konfor aracı olmuş, çocuk servisi olmuş.”