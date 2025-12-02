Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığı dönemde Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında göçmen taşıdığı gerekçesiyle Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024’te soruşturma başlatıldı. Ankara’da gözaltına alınan Çokay, işlemlerinin ardından Şanlıurfa’ya götürüldü. Emrindeki bazı astsubay ve uzman çavuşların ifadeleri ile yazışmalar ve dijital deliller doğrultusunda Çokay, 28 Haziran 2024’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Çokay’la birlikte hareket ettikleri belirlenen emir astsubayı ve iki uzman çavuş da tutuklandı. Yaklaşık iki yıl boyunca aynı yöntemle kaçakçılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, elde ettikleri yasa dışı gelirlerle oto galeri ve gazino açtıkları iddia edildi. Emir astsubayının evinde yapılan aramada 600 bin dolar ele geçirildiği kaydedildi.

Dosyanın tamamlanmasının ardından Çokay hakkında “göçmen kaçakçılığı yapmak” ve “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak” suçlarından dava açıldı. Tutuklu yargılanan Çokay, ilk derece mahkemesinde 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz sürecinin ardından Yargıtay’da incelenip onanmasıyla hükmün kesinleştiği belirtildi.