‘Teknik personel kaçmasın’ denilerek kamuda makam koltuğu, makam arabası, makam lojmanı olan üst düzey yöneticilere ballı zam dağıtan düzenlemeden makama hizmet edenlere de pay çıktı. Ballı zam sadece makam koltuğu olanlara değil, bu makamlara hizmet eden çaycı, şoför, aşçı, hizmetli, bahçıvan ünvanlı memurlara da yansıyacak. Bütçe Yasa Teklifi’nin içerisine Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gece yarısı eklenen zam maddesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Büyük tepki çeken maddenin bütçe metninden çıkarılacağı belirtiliyor. Ancak bunun için yasa tekniğine uygun bir adım atılmadığı gibi iptaline ilişkin resmi açıklama da yapılmadı. Teklif görüşülürken son anda ‘zam kalsın, makamdakiler rahat etsin’ görüşünün hayata geçirilme riski duruyor.

ÇAYCIYA 110.800 TL

Bütçeye sonradan eklenen 18’inci madde iptal edilmezse Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Başkanlığı makamlarına 2012’den sonra görevlendirilen tüm personele 44.800 TL ‘ek ödeme’ verilecek. Bu ödeme halen 22.400 lira olarak ödeniyor. Ballı zam yasalaşırsa ek zam iki katına çıkacak. Böylece bugün örneğin 55.000 lira maaş artı 22.400 TL ek ödeme alan bu makamdaki şoför, çaycı, aşçı, bahçıvan, ütücü veya benzeri yardımcı hizmet sınıfındaki bir memur yılbaşında yaklaşık 11 bin liralık toplu sözleşme zammıyla birlikte 44.800 lira da ek ödeme alacak. Eline geçen toplam maaş 110.800 TL olacak. Aynı hizmet sınıfına dahil olup belirtilen makamlara hizmet vermeyen çaycı, şoför, aşçı, bahçıvan olarak çalışan memurlar ise bu ödemelerin hiç birinden yararlanamayacak.

İşinde başarılı olup yükselene de zam yok

Ballı zam maddesiyle tepeden atananlara verilecek ek zammın kendi imkanlarıyla görevde yükselme sınavını geçip atananları kapsamadığı iddia edildi. Sendikaların düzenlemeye ilişkin hazırladığı teknik çalışmada, “Önergeyle merkez kariyer uzmanları ve üstü takdiren atama yapılan tüm kadrolara 22.000 ile 55.000 TL arasında zam yapılırken, görevde yükselme sınavıyla atanan hiçbir ünvana zam yapılmamıştır” denildi. Çalışmada, ek zam düzenlemesiyle örneğin bir genel müdürün alacağı ek ödemenin 75.284 liraya çıkacağı hesaplandı.