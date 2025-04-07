Hindistan'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşında olan bir genç kıza farklı mekan ve zamanda toplam 23 kişi tecavüz etti. Olay, 4 Nisan'da kızın ailesine ulaşmasıyla beraber ortaya çıktı.

23 ADAM TARAFINDAN GÜNLERCE TECAÜZE UĞRADI

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Varanasi kentinde yaşanan korkunç bir olay, duyanların şoke eti. 29 Mart tarihinde arkadaşının evinden dönen genç kız bir adam tarafından kaçırıldı. Ve bir kafeye götürerek tecavüz etti. Daha sonra başka bir adam ve arkadaşı tarafından otoyola götürülen kız bu kişiler tarafından tecavüze uğradı. Kız bu kişiler tarafından Nadesar kasabına bırakıldı.

HER GİTTİĞİ YERDE İSTİSMAR EDİLDİ

Kasabada savunmasız halde bulunan kıza bu kez başka bir kafede 5 kişi tarafından tecavüze uğradı. Genç kıza bozuk noodle vererek uyuşturan bu kişiler toplu tecavüzde bulundu. Fakat genç kızın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Bir otele yabancı birine yapması için zorla götüren kıza burada da cinsel saldırıda bulunuldu.

KAÇIRILDI, KAÇTI AMA KURTULAMADI

Kaçmaya çalışan kız bu kez başka bir adam tarafından kaçırılarak otelde tecavüze uğradı. Genç kız yaşadığı yerin 2 saat uzaklığında bulunan Aurangabad'daki bir depoda üç erkek tarafından da saldırıya uğradığını ifade etti. Bulunduğu yerde bir alışveriş merkezine sığınan genç kız burada da tanımadığı 2 adam tarafından noodle verilerek tecavüze uğradı. İddiaya göre, bu yiyeceklere uyuşturucu katılmıştı.

İÇİNE UYUŞTURUCU KATILMIŞ YİYECEK YEDİRDİLER

Genç kız, bilincini kaybettikten sonra Ganj Nehri üzerindeki Assi Ghat'a götürüldü ve burada da cinsel saldırıya maruz kaldı. Ardından başka bir otele götürülen genç kız, beş erkek tarafından tekrar toplu tecavüze uğradı. Genç kadın, yaşadığı bu travmatik sürecin ardından 4 Nisan'da ailesine ulaşmayı başardı ve olayları polise bildirdi. Polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğerlerini yakalamak için 3 ayrı polis ekini görevlendirildi.

Bu dehşet verici olay, Hindistan genelinde büyük yankı uyandırırken, Kalküta’da doktorların düzenlediği bir protestoda da gündeme geldi.Göstericiler, kadınlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.