Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi.

İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FAİLİYLE HALAY VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Kendirci'nin, failiyle çalıştığı marangoz atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Gazeteci Mehmet Yetim'in sosyal medyada paylaştığı görüntülerde Kendirci'nin olayın faili olan H.A. ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri görüldü.