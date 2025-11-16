UFC'nin New York Madison Square Garden'da düzenlediği UFC 322 gecesi, kemer maçına sahne oldu.

Ana etkinlikte velter sıklet şampiyonu Jack Della Maddalena ile eski hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev karşı karşıya geldi.

UFC 322’nin New York’taki gecesinde İslam Makhachev, Jack Della Maddalena ile 5 raund mücadele ederek hakemlerin ortak kararı ile (50-45, 50-45, 50-45) velter sıklet kemerini kazandı.

Böylece kariyerinin 28. galibiyetini alan Dağıstanlı yıldız, Anderson Silva’nın UFC tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamayı da başardı. Makhachev, ayrıca çifte kemerin de sahibi oldu.