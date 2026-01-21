Krizin aşılması için alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Tugay, "bulut tohumlama" olarak da bilinen yapay yağmur yöntemi için bakanlığa başvurduklarını açıkladı. Bu sistemle yağışların yüzde 25 oranında artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

TAHTALI BARAJI YÜZDE 1 SEVİYESİNE GERİLEDİ

İzmir'in ana su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir düşüş yaşadığı saptandı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yüzde 28 olan doluluk oranının, bu yıl yüzde 1 seviyesine kadar düştüğü vurgulandı.

Yaz ve kış aylarında beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle barajların rezerv oluşturamadığı aktarıldı. İzmir'in şu anda kışı boş barajlarla geçirmesi, önümüzdeki yaz ayları için su temini konusunda ciddi bir risk olarak tanımlandı.

YER ALTI KAYNAKLARINDA İZİN SORUNU

Gazeteci Nevşin Mengü'nün yayınında konuşan Belediye Başkanı Tugay, su ihtiyacının bir kısmının yer altı kaynaklarından karşılandığını ancak yeni kuyu açma veya yenileme süreçlerinde izin engelleriyle karşılaştıklarını belirtti. Mevcut 41 başvuruya henüz onay verilmediği bilgisi paylaşıldı.

Kent genelinde 94 bin ruhsatlı kuyu bulunurken, kaçak kuyu sayısının 350 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durumun yer altı su seviyelerini kontrolsüz şekilde tükettiği ve belediyenin denetim yetkisinin kısıtlı olduğu ifade edildi.

YAPAY YAĞMUR İÇİN YURT DIŞI ARAMALARI BAŞLADI

Türkiye'de resmi bir uygulaması bulunmayan yapay yağmur yöntemi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçildiği bildirildi. Bakanlıktan "sorumluluğu alın ve yapın" yanıtını aldıklarını belirten Tugay, bu işlemi gerçekleştirecek yerli firma bulunmadığını aktardı.

Bulut tohumlama işlemi için yurt dışındaki güvenilir firmaların araştırıldığı açıklandı. Teknolojinin, şehrin üzerine gelen bulutların yoğunlaştırılarak yağışa dönüştürülmesi prensibiyle çalıştığı ve yağış miktarını artırabileceği kaydedildi.

KÖRFEZ KİRLİLİĞİ VE DİP ÇAMURU SORUNU

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe de değinen Tugay, arıtma tesislerinin sorunsuz çalıştığını ancak geçmiş yıllardan biriken dip çamurunun kokuya neden olduğunu belirtti. Çamurun temizlenmesi için gerekli izinlerin tam olarak alınamadığı vurgulandı.

Körfezin sirkülasyonu olmayan yapısı nedeniyle yaz aylarında alg patlamalarının yaşandığı ve bunun balık ölümlerine yol açtığı saptandı. Biyolojik çözümler üzerinde çalışmaların devam ettiği ve yüzey kirliliğiyle mücadelenin sürdüğü bildirildi.

YAPAY YAĞMUR TOHUMLAMA NEDİR?

Bulut tohumlama veya yapay yağmur, mevcut bulutların üzerine gümüş iyodür, kuru buz veya tuz gibi maddelerin serpilerek yağış miktarının artırılması işlemidir. Bu maddeler, bulut içindeki nemin yoğunlaşması için gerekli olan çekirdek görevi görür.

Süreçte, özel donanımlı uçaklar veya yer jeneratörleri aracılığıyla bu parçacıklar bulut kütlesine bırakılır. Havadaki su buharı bu çekirdeklerin etrafında toplanarak ağırlaşır ve kar veya yağmur şeklinde yeryüzüne düşer. Bu yöntem, özellikle su rezervlerini artırmak ve kuraklıkla mücadele etmek amacıyla birçok ülkede uygulanmaktadır.