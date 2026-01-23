İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia bölgesinde bir banliyö treninin inşaat vincine çarpması sonucu ülkede son bir hafta içindeki dördüncü demir yolu vakası kayıtlara geçti.

Cartagena liman şehri yakınlarında gerçekleşen son kazada şans eseri sadece dört kişi hafif yaralandı. Tren ise makinistin müdahalesyile devrilmekten kurtuldu.

İspanyol demir yolu operatörü Adif tarafından yapılan açıklamada demir yolu işletmesine ait olmayan bir vincin altyapı hattına girmesi sebebiyle trafiğin bir süre durduğu belirtildi.

Sadece bir haftada 4 ayrı kaza yaşanmış oldu. Bunlardan ikişinde kazanın sebebi bir vinç oldu. Ayrı kazaların bu kadar büyük bir sıklıkla yaşanması ise soru işaretleri yarattı. Kazaların toplam bilançosunda 67 kişi öldü, en az 200 kişi yaralandı.

BİR HAFTADA 4 KAZA

Geçtiğimiz Pazar günü Endülüs bölgesinde meydana gelen korkunç hızlı tren çarpışmasında en az 43 kişi hayatını kaybetmiş ve yüz elliden fazla yolcu yaralanmıştı.

Olaydan sonra İspanya'da 3 gün yas ilan edilmişti. Ancak daha yas ilan edilen hafta bitmeden 3 tren kazası daha yaşandı.

Malaga ile Madrid arasında sefer yapan iki trenin Adamuz mevkisinde çarpışması sonucunda vagonlar büyük hasar almış ve ulaşım sistemi ciddi bir yara almıştı.

Pazar günkü felaketin ardından Salı günü ise Barselona yakınlarında şiddetli yağmur sebebiyle bir istinat duvarı rayların üzerine çöktü ve bir banliyö treni raydan çıktı.

Bu olayda tren makinisti hayatını kaybederken dört yolcu da ağır yaralandı. En az 40 yolcu da hastaneye kaldırıldı. Aynı gün Katalonya bölgesinde başka bir çarpışma daha yaşandı.

PEŞ PEŞE KAZALAR, GREVE GÖTÜRDÜ

Peş peşe gelen bu kazalar üzerine İspanya’nın en büyük makinistler sendikası olan SEMAF dokuz Şubat tarihinde başlayacak üç günlük bir genel grev çağrısı yaptı. Sendika yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adamuz ve Gelida'da meydana gelen ve her ikisi de ölümle sonuçlanan ciddi kazalardan sonra, demiryolu işletmelerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin almasını talep ediyoruz. Bu bir dönüm noktasıdır"

Sendika ayrıca altyapı güvenliğinden sorumlu olan kişilerin yargılanması ve cezalandırılmasını talep etti.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise hükümetin "genel grev kararını doğru bir yaklaşım olarak görmediğini" aktardı.