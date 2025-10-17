15 Nisan 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından günlerce yaşam savaşı veren Sırrı Süreyya Önder, 3 Nisan'da hayatını kaybetti.



Türk siyasetini yasa boğan ölümün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende duygu dolu bir konuşma ile babasına veda eden Ceren Önder Kandemir, T24'te yayınlanan yazısında babasından kendisine kalan mirasın detaylarını verdi.

2 MİLYON TL PARA VE BİR OTOMOBİL



AKM'de yaptığı konuşmanın ardından kendisi hakkında ortaya atılan miras iddialarına yanıt veren Kandemir, miras tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım.

Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi."