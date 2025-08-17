Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Jurasek'in performansı nedeniyle sol bek transferini de gündeme aldı.

Siyah beyazlılar bu doğrultuda Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldızına göz dikti.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Manchester United'ta bulunan Tyrell Malacia'yı gündemine aldı. Malacia'nın ayrılığa sıcak baktığı ise edinilen bilgiler arasında.

Ancak Beşiktaş'ı tıpkı Jadon Sancho'da olduğu gibi Malacia transferinde de dişli bir rakip bekliyor.

İtalyan gazetecinin haberine göre 26 yaşındaki oyuncunun transferi için İtalyan devi Roma'da devreye girdi. Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Roma, Malacia'nın da durumunu sordu.

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hollandalı sol bek, son olarak PSV'de top koşturdu.