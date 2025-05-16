MALATYA 2. İŞ MAHKEMESİNDEN
İLAN
MALATYA 2. İŞ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2022/192
KARAR NO: 2024/407
Davacı KENAN YURTCU tarafından davalılar ÇİÇEK NAK. İNŞ. TAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ve İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİNE karar verilmiş olup, davalı ÇİÇEK NAK. İNŞ. TAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ne Mahkememizce verilen kararın ve davacı istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine,
İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde varsa itirazlarının Mahkememize bildirmesine aksi takdirde kararın davalılar yönünden kesinleşeceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
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