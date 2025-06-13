MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/205 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Ertuğrul Ekici adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Fatih Mahallesi 159 ada 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/205 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.05.2025
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