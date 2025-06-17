MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/204 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi, maliki Hikmet ÇOLAK olan Malatya ili, Battalgaziilçesi, Bahçebaşı mahallesi 510 ada 148 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/204 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.05.2025
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