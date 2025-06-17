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MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi, maliki Hikmet ÇOLAK olan Malatya ili, Battalgaziilçesi, Bahçebaşı mahallesi 510 ada 148 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/204 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02242372