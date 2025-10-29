Malatya’da Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları tartışma yarattı. 2. Ordu Bando Takımı’nın Cumhuriyet yürüyüşünde hiçbir Cumhuriyet marşına yer vermemesi ve Malatya Valiliği binasına yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asılması tepki çekti.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, “Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’süz kutlanamaz” diyerek yaşananlara sert sözlerle karşı çıktı.

CUMHURİYET MARŞSIZ YÜRÜYÜŞ, ATATÜRK'SÜZ KUTLAMA

Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Malatya’da düzenlenen resmi törenler ve yürüyüş, kentte tartışmalara neden oldu. 2. Ordu Bando Takımı’nın Cumhuriyet yürüyüşü boyunca yalnızca “Ceddin Deden” isimli Mehter Marşı’nı çalması, Cumhuriyet coşkusuna gölge düşürdü. Yürüyüşte ve ardından düzenlenen konserde, Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı ya da Cumhuriyetle özdeşleşmiş herhangi bir marşın seslendirilmemesi dikkat çekti. Tartışma sadece yürüyüşle sınırlı kalmadı. Cumhuriyet Bayramı günü Malatya Valiliği binasında yalnızca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına ve Türk bayrağına yer verilmediği görüldü.

“ATATÜRK’Ü UNUTTURMAYA ÇALIŞANLAR TARİHE GÖMÜLÜR”

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, bu duruma sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

*Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu günlerde, Malatya Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklere Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılım göstermeye özen gösteriyoruz.

*Ancak dün gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşünde, 2. Ordu Bando Takımı’nın hiçbir Cumhuriyet Marşı’na yer vermemesi bizleri derinden üzmüştür. Yürüyüş boyunca yalnızca Ceddin Deden isimli Mehter Marşı çalınmış, ardından düzenlenen konserde de ne Onuncu Yıl Marşı ne İzmir Marşı ne de Cumhuriyetle özdeşleşmiş herhangi bir marş seslendirilmiştir.

*Kahraman Türk Ordusu’nun bandosundan, Cumhuriyet Bayramı’nda bu marşların eksikliği büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bugün ise Malatya Valiliği binasında yalnızca Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmediği görülmüştür.

*Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde böyle bir eksiklik, kabul edilemez bir hatadır. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’süz kutlanamaz. 102 yıllık Cumhuriyet mücadelemiz, Atatürk’ü unutturmaya çalışanlarla doludur.

*Ancak Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucu lideri olarak milletimizin kalbinde her zaman hak ettiği yerde olacaktır. Onu silmek isteyenler, onu unutturmaya çalışanlar ise tarihin karanlık sayfalarında kaybolmaya mahkûmdur.