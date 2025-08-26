Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair mesajlar verdiği Malazgirt'ten dikkat çeken bir fotoğraf geldi. Gündem yaratacak fotoğrafları MHP X hesabından paylaştı.
Bahçeli, Malazgirt Zaferi programını DEM Partili Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile takip etti. Fotoğrafları MHP,
"Malazgirt zaferinin 954. Yıldönümü programları MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi karşılayan Malazgirt Belediye Başkanı DEM partili Ahmet Kenan Türker ile bir süre sohbet edip Sn Genel başkanımıza terörsüz Türkiye için teşekkürlerini ileterek sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğu ifade ettiler" notuyla paylaştı.