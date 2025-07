Reuters’a konuşan bir emniyet kaynağı, Warner’ın rip akıntısı nedeniyle denizde sürüklendiğini ve sahilde yaşamını yitirmiş halde bulunduğunu açıkladı. Ülkenin adli soruşturma birimi OIJ, Warner soyadına sahip bir ABD vatandaşının boğulduğunu ve olay yerine ulaşan Kızılhaç ekiplerinin kendisine müdahale ettiğini ancak kurtarılamadığını bildirdi.

Warner’ın temsilcileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, ölüm haberinin ardından başta NAACP ve Fox Entertainment olmak üzere birçok kurumdan taziye mesajları geldi. NAACP, Instagram’da aktörün fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“NAACP Image Award ödüllü oyuncu Malcolm-Jamal Warner. Yeteneğin ve ruhun birçok yaşamı etkiledi, mirasın ilham vermeye devam edecek.”

Fox Entertainment ise yaptığı açıklamada, Warner’ın hem komedi hem de drama türündeki ikonik rolleriyle zamanı aşan bir oyunculuk bıraktığını vurguladı. Warner, Fox’un medikal drama dizisi The Resident’ta Dr. AJ Austin karakterini canlandırıyordu.

KARİYERİNE ÇOCUK YAŞTA BAŞLADI

Malcolm-Jamal Warner, 1970 yılında New Jersey eyaletinin Jersey City kentinde dünyaya geldi. Annesi Pamela tarafından büyütülen oyuncuya, Malcolm X ve caz müzisyeni Ahmad Jamal’dan esinlenilerek adı verildi. Küçük yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Warner, kariyerine çocuk yaşta televizyon projeleriyle başladı ve New York’taki The Professional Children’s School’da eğitim aldı.

Warner’ın çıkış noktası, 1984-1992 yılları arasında yayınlanan The Cosby Show dizisinde canlandırdığı Theo Huxtable rolüyle oldu. Bu performansıyla 1986’da Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Ayrıca 2012 yılında Reed Between the Lines dizisindeki performansıyla NAACP tarafından en iyi komedi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

MÜZİK ALANINDA DA ÖDÜL KAZANDI

Müzik alanında da aktif olan Warner, 2015 yılında “Jesus Children” adlı şarkıyla En İyi Geleneksel R&B Performansı dalında Grammy Ödülü kazandı. Oyuncu ayrıca A Different World, Jeremiah, Sons of Anarchy, Suits gibi dizilerde yer aldı ve 1986 yılında Saturday Night Live’ı sundu.

Oyuncunun bir eşi ve kızı olduğu bilinse de, isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.