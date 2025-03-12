Plajı, suyu ve sakin koylarıyla Maldivler'i andıran Elba Adası son günlerde oldukça dikkat çekiyor. Kıyı şeridi, yükselen uçurumlar ve gizli koylar ile Elba, ziyaretçilerine büyüleyici doğal güzellikler sunsa da hala turistler tarafından keşfedilmemiş olmasıyla ünlü.

İtalya'nın üçüncü büyük adası olan Elba, sadece 86 mil karelik bir alanı kaplıyor ve ünlü Sansone Plajı’nda güneşlenmekten balıklarla dolu denizinde şnorkelle yüzmeye kadar yapabileceğiniz çok şey var. Adanın iç kesimlerinde ise engebeli uçurumlar ve denizin çarpan dalgalarının manzarası yerini yemyeşil tarlalar, meyve bahçeleri ve üzüm bağlarına bırakıyor.

TARİHİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Elba, sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihiyle de dikkat çekiyor. Adada, Napolyon Bonapart’ın sürgün yıllarını geçirdiği ikametgahlar da bulunuyor. Fransız İmparatoru 1814’te yaklaşık 10 ay boyunca Elba Adası’nda yaşamıştı. Adayı ziyaret edenler, Villa dei Mulini ve Villa San Martino'yu gezip, Napolyon’un bu adadaki yaşamına dair izler keşfedebilir.

Elba’ya ulaşım biraz zahmetli olabilir ancak aynı zamanda adanın hala keşfedilmemiş kalmasının sebeplerinden biridir. Öte yandan Elba Adası, hala pek çok turistin radarında olmayan bir destinasyon olarak, gizemli ve sakin kalmayı sürdürüyor.