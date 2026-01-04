Afrika Uluslar Kupası (AFCON) son 16 turunda Mali, Tunus’la oynadığı maçta uzatmalar ve penaltılar sonucunda galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Mücadelede Tunus 88. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı öne geçmesine rağmen maç uzatmalara gitti ve penaltı atışlarında Mali kazanan taraf oldu.

MALİ’NİN DAYANIKLILIĞI ÖDÜLLENDİ

Mali, henüz 26. dakikada oyuncusu Woyo Coulibaly’nin direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Coulibaly, Tunuslu yıldız Hannibal Mejbri’ye tehlikeli müdahalesi sonrası oyundan atıldı. Bu dakikadan itibaren Mali oyunu savunmayı seçti ve uzun süre direndi.

Tunus 88. dakikada Firas Chaouat’ın golüyle 1-0 öne geçti, ancak maç böyle bitmedi. 96. dakikada Tunuslu Yassine Meriah’in eline çarpan top VAR kontrolüyle penaltıya çevrildi ve Mali’nin oyuncusu Lassine Sinayoko penaltıyı gole çevirdi.

PENALTILARDA MALİ GÜLDÜ

Berabere biten 120 dakikanın ardından seri penaltı atışlarına geçildi. Tunus, beş penaltıdan üçünü kaçırırken (Ali Abdi, Mohamed Achouri ve Mohamed Romdhane), Mali'de Fenerbahçeli Nene penaltı kaçırırken son atışı kullanan Beşiktaşlı Bilal Toure golü attı Mali’yi çeyrek finale taşıdı.

MALİ’NİN GELENEKSEL DAYANIŞMASI

Mali, gruptan galibiyet almadan ikinci olarak yükselmişti ve turnuvadaki 4. arka arkaya kez eleme turlarına kaldı. 1972’deki ikincilik, ülkenin en iyi performansı olarak tarihte yer alıyor. Bu sezon da uzun süre galip gelemese de, mücadeleci performansıyla dikkat çekiyor.

Mali, çeyrek finalde Senegal ile karşılaşacak. Senegal, son 16 turunda Sudan’ı 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Çeyrek final mücadelesi turnuvanın ilerleyen günlerinde oynanacak.