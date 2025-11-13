Devletteki akraba kadrolaşması, bu kez bir yolsuzluk olayıyla gündem oldu. BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre Çevre, Şehircilik İstanbul İl Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yazıcı ve oğlu Ahmet Yazıcı, bundan 1 ay önce operasyonla gözaltına alındı.



'HIRSIZLIK BU'



4 kişiyle birlikte gözaltına alınan ana-oğulun, gümrükte el konulan ve imha edilmesi için Çevre Müdürlüğü’ne teslim edilen eşyaları satıp para kazandıkları öne sürüldü. Gizli yürütülen soruşturma sonucunda oğluyla birlikte tutuklanan Müzeyyen Yazıcı’nın, Adalet Bakanı Yardımcısı Mehmet Yılmaz’ın öz teyzesi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz konuyla ilgili olarak, “Teyzemle 30 yıldır görüşmüyoruz” açıklamasını yaptı.



HIZLI YÜKSELİŞ



52 yaşındaki Müzeyyen teyzenin, hızlı yükselişi de dikkat çekti. Açıköğretim mezunu teyze Yazıcı, 22 yıl İETT’de çalıştı. 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul şube müdürlüğüne, 2024’te ise il müdür yardımcılığına atandı.



MÜZEYYEN YAZICI’NIN KARIYERI



- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi mezunu.

- 1989’da kamu bankasında memur olarak çalıştı.

- Ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda şeflik yaptı.

- 1998’de İETT Genel Müdürlüğü’ne geçti, burada 22 yıl görev yaptı.

- 2020’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü şube müdürlüğüne atandı.

- 2024’te il müdür yardımcılığı görevine getirildi.

- AKP Siyaset Akademisi mezunu, çeşitli sendika ve derneklerde görev aldı.







