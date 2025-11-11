Mahkemeye düşen vergi anlaşmazlığını Danıştay çözdü. Danıştay, yapılan işlemin ticari faaliyet değil ev kiralama işlemi olduğuna karar verip vergi ve cezaları iptal etti. Danıştay kararına göre evini Airbnb üzerinden kiraya verenler de artık sadece yıllık kira vergisi ödeyecek.

YÜZLERCE DAVA AÇILDI

Maliye, İstanbul ve Balıkesir vergi dairelerinin özelgeleriyle hareket ederek evini Airbnb üzerinden kiraya verenlerin bir organizasyon şeklinde bu işi yaptığını, dolayısıyla gelir vergisi ve KDV’ye tabi olmaları gerektiğine karar verdi. Bu karar doğrultusunda binlerce ev sahibine geriye dönük mükellefiyet açıldı, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve KDV kesildi. Cezalar yağınca Ankara’dan Antalya’ya, İstanbul’dan Muğla’ya yüzlerce kişi mahkeme kapılarında sıraya girdi.

Karşılıklı itirazların ardından Danıştay, “Salt daha fazla gelir için Airbnb’de evini kiraya vermek ticari kazanç değildir. Otel gibi resepsiyon, günlük temizlik, kahvaltı yoksa bu gelir gayrimenkul sermaye iradıdır” dedi. Böylece Maliye, önemli bir vergi kapısından oldu.

Parayı geri almak kolay değil

Ödenen verginin geri alınabilmesi için öncelikle vergi dairesinden düzeltme ve iade isteneceğini belirten Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, “Vergi mahkemesi reddederse Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) şikayet yoluyla müracaat yapılacak. GİB 30 gün içinde olumsuz cevap verir ya da sessiz kalırsa 30 gün içinde dava açılacak” dedi.