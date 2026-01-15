New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eşi, 1799 yılında inşa edilen, New York Belediye Başkanları'nın ikamet ettiği tarihi konut olan Gracie Köşkü'nde önemli bir değişiklik yapacağını duyurdu.

Otuz dört yaşındaki Mamdani'nin eşi Rama Duwaji ile yerleştiği bu asırlık malikanenin tuvaletlerine taharet musluğu ekleteceğini duyurdu.

Birçok Amerikalı sadece tuvalet kağıdı kullanmaya alışık. Büyük tuvaletten sonra temizlik için ABD'de ıslak mendil kullanımı da yaygın. Taharet musluğu ise son dönemde revaçta.

Ancak Avrupa'da yaşamış bir müslüman olan Mamdani için temizlik son derece önemli.

'ŞEHİR İÇİN EN HAYIRLISI!'

227 yıllık malikaneye gelecek güncellemeyi duyuran Mamdani, "Gracie Köşkü içerisinde değiştireceğimiz şeylerden biri buraya birkaç taharet musluğu taktırmak olacak. Bu şu an için ileriye dönük bir proje. Bunu yapıp yapamayacağımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.

Şehrin Çevre Koruma Departmanı ise belediye başkanının bu duyurusunu kutlayarak projenin çevreye çok faydalı olduğunu vurguladı.

Kurum, her yıl ıslak mendillerin kanalizasyon sisteminde yol açtığı büyük tıkanıklıkları gidermek adına milyonlarca dolar harcamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Şehrin on dört farklı atık su geri kazanım tesisindeki makinelerden her gün devasa miktarda atık temizlendiğini vurgulayan yetkililer, taharet musluklarının bu yükü hafifleteceğini vurguladı.

Departman tarafından yapılan resmi açıklamada "Her türlü ıslak mendilin tuvalete atılması sistemimiz için çok büyük bir zorluk teşkil ediyor" denildi.

SOSYAL MEDYADA TAHARET MUSLUĞU TARTIŞMASI

Mamdani’nin bu isteği sosyal medyada da büyük ilgi görürken pandemi sonrası ABD genelinde artan taharet musluğu kullanım trendini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Bazı kullanıcılar, tahater musluğunun "atığı etrafa sıçrattığını" söyleyerek kağıt mendil ve ıslak mendil kullanımından "çok daha iğrenç" olduğunu öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise binanın tarihi yapısını öne çıkardı. Böyle bir değişikliğin binanın asıl planlarında olmadığını ve tarihe zarar verdiğini vurguladı.

Birçok kullanıcı ise bu kararı destekledi. Basit bir şekilde su ile yapılan temizliğin hem daha tasarruflu hem de daha temiz olduğunu belirtti.