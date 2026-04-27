New York'un Times Meydanı'nda birçok Türk derneğinin destek verdiği eylemde, Mamdani'nin 24 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşım protesto edildi.

Türk-Amerikan toplumunun her kesiminden üyelerinin katıldığı protestoda marşlar söylendi ve dövizler taşındı.

Protesto sırasında bazı Ermeni vatandaşlar ile Türk toplumu üyeleri arasında kısa gerginlikler yaşandı.

Türk bayrağı giydirilmiş ve söz konusu iddialara karşı bilgilerin yer aldığı dijital kamyonlar da Times Meydanı'ndan geçiş yaptı.

Protestoyla ilgili yayımlanan yazılı açıklamada, Mamdani'nin yaptığı paylaşımın ve Karabağ'daki son gelişmeleri nitelendirme biçiminin yanlışlığı vurgulandı.

Mamdani'nin çeşitli kültür ve etnik grupları buluşturan bir şehrin belediye başkanı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu açıklamanızda, derin tartışmalara konu olmuş tarihsel ve siyasi bir meselenin tek bir tarafının benimsendiğini düşünmekte ve bizzat hizmet etmekle yükümlü olduğunuz toplulukların üyelerini ötekileştirme riski taşımasından endişe duymaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Mamdani'nin ifadelerinin kesin bir dille reddedildiği belirtilen açıklamada, 1915-1923 yıllarında yaşanan olayların tarihsel gerçeklerin ışığında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Türk-Amerikan toplumunun hem New York'a hem de ABD'ye katkılarının altı çizilen açıklamada, "yanlış anlaşılmaları derinleştiren söylemlerden uzak durulması" gereğine değinildi.

Mamdani, 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ve Türkiye'yi "Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla" suçlamış ve Ermenilerin bölgeden "sürüldüğünü" iddia etmişti.