Süper Lig'de 9 yıl aradan sonra küme düşen Sivasspor'da kadroya alınmayan Rey Manaj, sessizliğini bozdu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geçen hafta kendisini gayret etmemekle suçladığını hatırlayan Arnavut futbolcu, bir açıklama yayınladı.

'DAHA ÖNCE BAŞIMA GELMEDİ'

Manaj, haksız yere suçlandığını ifade ederek "Değerli Sivassporlular, Son günlerde yapılan basın açıklamalardan sonra polemik yaratmamak adına maçı beklemeye karar verdim. Bodrumspor maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti.

İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım, Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm. " dedi.

'KADROYA ALINMAYI BEKLEDİM'

Arnavut futbolcu, kişisel egolar nedeniyle hedef alındığını iddia ederek "Bu hafta 3 gün antrenmanlara katılamadım tedavimden dolayı ve 4. gün antrenman yapabileceğimi söyledim ama hocam bir bahane bulup kulüp doktoruna eğer hala ağrım varsa antrenman yapmamamı söyledi, belli ki beni antrenmandan çıkarmak için bir bahanesi vardı ki bu önceden planlanmış bir şeydi sanırım.

İki gün aralıksız antrenman yaptıktan sonra hocaya ve sportif direktöre yüzde 100 hazır olmadığımı ama oynayabileceğimi, ayrıca gelip yedek kulübesinde bile olsa sonradan da oyuna girmeye hazır olduğumu söyledim, asla bana verilen görevden kaçmam ve beni maç kadrosuna almadıklarını mesajla öğrendim ve kulüpten otobüs ayrılana kadar da bir değişiklik yapılır umudu ile bekledim.

Bazen hocanın kişisel egosunu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.