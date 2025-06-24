MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2024/245 Esas
Davacı , ASİYE ALAN ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Antalya İli, Manavgat ilçesi, Demirciler Mah. 125 ada 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02246487