MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/245 Esas

Davacı , ASİYE ALAN ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya İli, Manavgat ilçesi, Demirciler Mah. 125 ada 1 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

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