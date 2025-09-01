Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

TEDBİR YASAĞI KONULDU

Mahkeme, işletmenin rehin tesis etmesi, kefil olması, taşınmaz ve tesislerini devretmesi ya da karşılıksız tasarruflarda bulunmasını tedbiren yasakladı. Ayrıca, şirketin keşide ettiği çekler (Bir ödeme aracı olan çeki düzenlemek/yazmak/imzalamak) için geçici mühlet şerhi işlenecek, takip ve haciz işlemleri ise ihtiyati tedbir kapsamında durdurulacak.

KOMİSER ATAMASI YAPILDI

Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla 3 uzman isim konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Alacaklıların ise ilandan itibaren 7 gün içinde itiraz haklarını kullanabilecekleri belirtildi.