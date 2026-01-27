G.SARAY, City’nin mevcut sorunlarını iyi kullanıp, kendi güçlü yönlerini maksimuma çıkarırsa gerçek bir şok sonuç alabilir. Teknik Direktör Okan Buruk da bu fikri yarınki Şampiyonlar Ligi maçı öncesi takıma aşılıyor. İlk 8’e girmek için galibiyete ihtiyacı olan taraf City ve baskı altındalar. Leverkusen ve Bodo Glimt’in yendiği bir takım.

ORTADA KRİZDELER

BURUK, Pep Guardiola’nın takımının dengesini pres ile bozacak, orta saha zayıflıklarını kullanacak. City son dönemde orta sahada çözüm üretmekte zorlanıyor. City’nin yüksek defans hattı ve ofsayt tuzağı Osimhen merkezi akıllı hareketlerle aşılacak. Buruk, öğrencilerine “Kompakt kal, baskıyı göğüsle ve kontra ile vur” dedi