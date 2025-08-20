Transferde rotayı Manchester City’ye çeviren Galatasaray, kaleci Ederson ve stoper Manuel Akanji için görüşmelere başladı. Ancak İngiliz devi City’nin talepleri “Yok artık” dedirtti. Ederson’da 20 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmayan City, 30 yaşındaki İsviçreli savunmacı için de 25 milyon Euro istedi.

RESMİ TEMASLAR UFUKTA

İki futbolcu için belirlenen toplam bonservis bedeli 45 milyon Euro’ya çıktı. Her iki isim de Galatasaray’da oynamak istiyor. Ederson ve Akanji’nin yıllık maaş taleplerini karşılayacak olan yönetim, City ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Abdullah Kavukcu’nun önümüzdeki günlerde İngiltere’ye gidip, resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.