Manchester United'ta taraftalar kaleci sorununun çözülmesini isterken Altay Bayındır da eleştirilerin odağında yer aldı.

The Sun'ın haberine göre İngiliz devinin yıldız oyuncuları kısa vadeli çözümün Tom Heaton olduğuna inanıyor. İlk 11'deki oyuncuların bir kısmı Heaton'ın antrenmanlarda 1 numara Andre Onana ve 2 numara Altay Bayındır'dan daha iyi performans gösterdiğini ve kendisine orta sahada şans verilmesi gerektiğini düşünüyor.

3. KALECİYE DESTEK

Onana'dan formayı alan Altay Bayındır, oynadığı maçlarda yaptığı kritik hatalar nedeniyle bir kez daha eldivenleri kaptırma durumu ile karşı karşıya.

Haberin detayında 2021'de kulübe döndüğünden beri Old Trafford'da sadece üç kez A takımda forma giyen Heaton'a bir şans verilmesi gerektiğine yönelik seslerin yükseldiği ifade edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Manchester United, Emiliano Martínez için Aston Villa ile yeni bir temas kurdu. Senne Lammens için görüşmeler devam ederken, Manchester United, anlaşmanın bitmesine 48 saatten az bir süre kala bozulması durumunda hazırlıklı olmak istiyor.