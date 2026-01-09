Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, ara transfer dönemini kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere’den genç ve potansiyelli isimleri gündemine almaya devam ediyor.

KATONGO ÇOK YÖNLÜ YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Kayserispor, Manchester United’dan Sam Mather’i kadrosuna kattıktan sonra gözünü bu kez Manchester City’ye çevirdi. Kayseri temsilcisi, Manchester City’nin genç savunmacısı Jadel Katongo’nun transferi için temaslara başladı. Sarı kırmızılı kulüp oyuncu ve kulübüyle kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki genç yıldız kısa süre içerisinde kampa katılacak.

Kayserispor cephesi, Jadel Katongo’yu hem stoper hem de sağ bek mevkilerinde görev alabilmesi nedeniyle ideal bir isim olarak değerlendiriyor. 21 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yapısı, teknik heyetin transferde bu oyuncuya öncelik vermesinde etkili oldu.

MATHER’IN ARDINDAN B İR TRANSFER DAHA

Çocuk yaşlardan itibaren Manchester City altyapısında forma giyen Jadel Katongo, kısa sürede yaş gruplarında yükselerek U21 takımının önemli parçalarından biri haline geldi. Henüz City’nin A takımında süre alamayan 21 yaşındaki oyuncu, buna rağmen Peterborough’da geçirdiği kiralık dönemlerle üst düzey maç tecrübesi kazandı.