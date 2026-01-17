İngiltere Premier Lig'in 22. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz berabere sona eren derbi maçta Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Bryan Mbeumo ve 76. dakikada Patrick Dorgu kaydetti. Manchester United'ın 34. dakikada Amad Diallo ve 41. dakikada Bruno Fernandes ile bulduğu goller, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekibin 90+2. dakika oynanırken Mason Mount'un ağlara gönderdiği top da VAR incelemesinin ardından gol değeri kazanmadı. Bu sonucun ardından Manchester United puanını 35'e yükseltirken, ligde dört maçtır kazanamayan Manchester City 43 puanda kaldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.