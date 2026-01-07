Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, İngiliz devi Manchester United'ın genç sol kanat oyuncusunu kadrosuna katıyor.

Manchester Evening News'un haberine göre; Kayserispor, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sam Mather'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Haberin detayında, sarı kırmızılıların genç futbolcu için geçen hafta yeni bir teklif yaptığı ve bu teklifin İngiliz ekibi tarafından kabul edildiği kaydedildi. İki kulübün transfer ücreti ve satın alma maddesi konusunda anlaşmaya vardığı Kayserispor'un Mather ile de kişisel şartlar konusunda da sözlü olarak anlaşmaya sağladığı aktarıldı.

Sol kanadın yanı sıra on numara ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebilen 1.80 boyundaki İngiliz futbolcunun bugün transferini tamamlamak için Türkiye'ye geleceği de belirtildi.

Manchester United A takımıyla antrenmanlara çıkan Sam Mather, U21 kategorisinde 6 maça çıktı ve 2 asist kaydetti.