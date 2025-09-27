İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına konuk oldu. Manchester United, Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Brentford, Igor Thiago'nun 8 ve 20. dakikalarda attığı gollerle Manchester United karşısında 2-0'ı buldu.

Manchester United, 26. dakikada Benjamin Sesko'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sesko, Manchester United'da 7. maçında ilk kez ağları havalandırdı.

Maçın ilk yarısı Brentford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Manchester United, 75. dakikada penaltı kazandı. 76. dakikada bu penaltıyı kullanan Bruno Fernandes, kaleci Kelleher'i geçemedi. Brentford, uzatma dakikalarında Mathias Jensen ile bir gol daha buldu ve Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.