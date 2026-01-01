Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ara transfer çalışmaları kapsamında Manchester United U21 takımının kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için sona yaklaştı.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Kayserrispor, 21 yaşındaki Sam Mather ile imza aşamasına geldi. Manchester Evening News'te yer alan habere göre Kayserispor, Sam Mather'ı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak istiyor. Haberde İngiliz devi ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği de yer aldı. Manchester United U21 takımında forma süresi bulmakta zorlanan Sam Mather'in de oynamak istediği bir kulübe gitmek için Kayserispor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sam Mather, bu sezon çıktığı 6 maçta 355 dakika süre aldı ve 2 asiste imza attı.