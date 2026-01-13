Amorim ile yollarını ayıran Manchester United yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor… İngiliz ekibi teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Michael Carrick'e emanet etmeye hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United, geçici teknik direktörlük için Michael Carrick ile prensip anlaşmasına vardı. Carrick, sezon sonuna kadar Manchester United'ın teknik direktörlük görevini üstlenecek. Carrick, Manchester United'da kendi önerdiği teknik ekip ile birlikte görev yapacak. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Manchester United'da daha önce yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörleri de olan 44 yaşındaki Carrick, Manchester dışında Middlesbrough'ta teknik direktörlük görevini üstlenmişti.