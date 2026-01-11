İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Brighton Hove Albion, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek 4. tura çıktı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti.
İkinci yarıya hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.
Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı.