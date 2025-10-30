Tüm turunçgiller gibi mandalina da alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Uzmanlar, mandalina alerjisinin döküntü, kaşıntı, şişlik, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Nadir durumlarda bu reaksiyon anafilaktik şok gibi ciddi sonuçlara da yol açabiliyor.

MİDE VE SİNDİRİM SİSTEMİNİ ETKİLEYEBİLİR

Mandalina, asitli yapısı nedeniyle mide zarını tahriş ederek gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkların şiddetini artırabiliyor. Ayrıca fazla tüketilmesi durumunda ishal, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

BÖBREK VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT

Uzmanlar, idrar yolu veya böbrek rahatsızlığı olan kişilerin mandalina tüketimini sınırlaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu meyve, böbreklerin yükünü artırabiliyor.

Ayrıca mandalinanın içeriğindeki doğal asitler diş minesine zarar vererek çürük oluşumunu hızlandırabiliyor.

Uzmanlar, mandalinanın faydalarından yararlanmak için günde 2-3 adetten fazla tüketilmemesi, özellikle boş mideye yenmemesi gerektiğini vurguluyor.