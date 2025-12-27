Kış mevsim kadar yeni yılın da sembolü haline gelen mandalinalar sağlık açısından önemli olsa da aslında olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar günlük tüketime dair uyarılar yaparken, bunun 2 ya da 4 meyveyle sınır kalmasını öneriyor. Nedeni ise aşırı şeker alımına neden olmasından dolayı olumsuz etkileri.

C vitamini kaynağı olan mandalinanın 100 gramı günlük vitamin ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 44'ünü karşılıyor. Mandalina A, K, E ve B grubu vitaminleri de içerir ancak miktarları çok daha az. Ayrıca mandalina mineraller açısından zengindir ve potasyum kan basıncını düşürür. Az miktarda magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum ve sodyum barındırıyor.

UZMANLAR GÜNLÜK TÜKETİMİ AÇIKLADI

Beslenme uzmanları sağlıklı bir yetişkin için günde 2 ila 4 orta boy mandalina tüketilmesinin güvenli olduğunu belirtiyor. Bu miktar hem bağışıklığı destekliyor hem aşırı şeker alımına gerek kalmadan lif ihtiyacımızı karşılıyor.

Uzmanlar çocuklar ve diyabet hastaları için normal miktarın günlük toplam meyve ve şeker miktarına bağlı olarak düşük olduğunu ifade ediyor. Kan şekerinde ani yükselmeleri önlemek için bunları protein, yağ ve diğer meyvelerle birlikte tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

FAYDALI İPUÇLARI

Yemekten sonra atıştırmalık ya da tatlı olarak mandalina tüketmek şekerin daha yavaş emilmesine neden olur.

Ayrıca enerji etkisini dengelemek için kuruyemiş veya yoğurtla birlikte tüketebilirsiniz.

Daha önce olgunlaşmamış mandalina (Citrus unshiu) özütünün yağ hücrelerinin oluşumunu engelleyebildiği ve yağın parçalanmasını hızlandırabildiği bilinmekte.