MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılımla ilgili partisinin yayın organı Türkgün Gazetesi’ne konuştu, terörsüz Türkiye hedefinin artık geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu vurgulayıp, provokasyon girişimlerine sert tepki gösterdi. ‘Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer’ iddialarına da tepki gösteren Bahçeli, “MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso” dedi.

BARZANİ’NİN ŞOVU

Mesut Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirten Bahçeli, “Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır” dedi.

Bahsettiğiniz terör örgütü mensubu, 11 Temmuz 2025 tarihinde Irak’ın Süleymaniye kırsalında silahlarını kazana atmak suretiyle yakan 30 kişilik PKK’lı grubun en önündeydi.

BAYAĞI SÖZLER

Şu bayağı sözlere bakar mısınız, hiç kimse suç işlememiş! Af maf da istemiyorlarmış. Kaldı ki af vaat eden zaten yok, suça gelince, tarih ve maşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir. Bayramlık ağzımızı açtırmasınlar, herkes haddini ve hududunu bilsin.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Barzani’den yanıt: Allah hidayet verdi sandık ama...

Kürt Lider Mesud Barzani’nin Ofisi ise MHP Lideri Bahçeli’nin, eleştirilerine yanıt verdi şöyle dedi: “Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tedbirler, Türkiye’nin protokol mutabakatına göre uygulanmıştır. Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş.”