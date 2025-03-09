Geçtiğimiz aralık ayında Mango'nun kurucusu İstanbul doğumlu Türk ve İspanyol iş adamı İsak Andiç, oğlu Jonathan Ermay (43) ile birlikte Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yaptığı gezi sırasında yaklaşık 150 metreden düşerek öldü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmada ifadesi alınan oğul Ermay, babasının önünde yürüdüğünü kazadan sonra ileri doğru gittiğini ve aniden düşen taş sesleri duyduğunu anlattı.

"ARTIK ÇOK GEÇTİ"

Ermay şu ifadeleri kullandı:

"Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim"

Elde edilen bilgiler doğrultusunda savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu belirtti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

AİLE DOSTLARI KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre moda milyarderi Ermay'ın ölümünden aylar sonra korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Aileye yakın kaynaklar, İsak Andiç Ermay'ın son dönemlerde şirketin yönetimiyle ilgili oğluyla ilgili ciddi tartışmalar içerisinde olduğunu ileri sürdü.

'GERGİNLİĞİ AZALTMAK İÇİN' YÜRÜYÜŞE GİTMİŞLER

Jonathan Andiç'in şirketin başına geçtikten sonra sorumsuzca davrandığını ve şirketi iflasa sürüklediğini ileri süren aile yakınları, dağ gezisinin ise baba oğul arasındaki gerginliği yatıştırmak için yapıldığını iddia ettiler.

GOOGLE'DAN VERİ İSTENDİ

İsak Andiç Ermay'ın ölümünün ardındaki sır perdesinin aralamak isteyen savcılık, İspanya'da eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı.

"Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir yürüyüş parkurundan düşebilir?" sorusuna cevap arayan savcılık geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden açtı.

Soruşturma kapsamında polis, Andiç'in düşme anına ilişkin Google'dan teknik veri talep etti.

Düşme anında babasının önünde yürüdüğünü iddia eden Jonathan'ın hikâyesini doğrulaması amacıyla da telefon şirketinden koordinatları içeren bilgiler istendi.