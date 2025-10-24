Geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu, sosyal medyada üyeleri Esin Bahat'a yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Esin Bahat hakkında sistematik şekilde yayılan aşağılayıcı içeriklerin resmi olarak dijital delil niteliğinde tespit edilip kayıt altına alındığı belirtildi.

Grup, bu paylaşımlar nedeniyle sorumlular hakkında hem hukuki hem de cezai süreçlerin başlatıldığını vurguladı.

"Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, gelişmelerin ve sonuçların kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Dolmabahçe Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserdeki dansları nedeniyle haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunmak' ve 'teşhircilik' suçundan soruşturma açılan 6 kişilik Manifest grubu üyeleri İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade vermişti.

Savcının adli konrol talebiyle mahkemeye sevk ettiği grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şartı getirilmişti.

Kararın ardından grubun Instagram hesabından şu açıklama yapılmıştı:

"6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz."

"Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü."

"Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz."

"Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz. Sizi seviyoruz."